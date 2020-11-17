البرلمان التركي يوافق على إرسال أردوغان قوات لـ أذربيجان

منح البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة بنشر "قوات حفظ سلام" في أذربيجان لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في المنطقة.
وحسب "ديلي صباح" التركية، صوت المشرعون في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، لصالح تفويض مدته عام واحد يسمح للحكومة بإرسال قوات إلى أذربيجان، حيث سيراقبون الانتهاكات المحتملة للهدنة من مركز مراقبة تركي روسي مشترك.
و. أنهى وقف إطلاق النار ستة أسابيع من القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناغورنو كاراباخ.
وجاء ذلك، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس التركي فلاديمير بوتين أن موسكو أقنعت أنقرة بعد إرسال قوات حفظ سلام من قبلها إلى إقليم ناجورونو كاراباخ.
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