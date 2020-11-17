إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز 2 مليون حالة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في فرنسا، المليونين حالة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 46273 حالة، بعد تسجيل 437 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أفادت، اليوم الثلاثاء، بتجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الـ 15 مليون حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 55 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 55 مليونا و21 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 35.3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و327 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.