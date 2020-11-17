بوتين: رفض أرمينيا وقف إطلاق النار كان سيعد انتحارًا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن رفض أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان في إقليم كاراباخ المتنازع عليه كان سيعد انتحارًا.

وقال بوتين عبر قناة "روسيا- 24" الحكومية تعليقًا على هذا الموضوع: "كان ذلك سيعد انتحارًا. إن ذلك كان صعبًا على رئيس الوزراء الأرمني باشينيان، ولكن هذه الصورة الحقيقية والوضع الحالي".

وأشار بوتين إلى أن أرمينيا وأذربيجان يجب عليهما الالتزام بالاتفاق لكن الفشل في الوفاء بالالتزام "سيكون خطأ فادحا".

وأوضح بوتين أنه أقنع تركيا بعدم إرسال قوات حفظ سلام إلى كاراباخ، والاكتفاء بقواتها داخل أذربيجان.