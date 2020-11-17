بوتين: رفض أرمينيا وقف إطلاق النار كان سيعد انتحارًا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن رفض أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان في إقليم كاراباخ المتنازع عليه كان سيعد انتحارًا.
وقال بوتين عبر قناة "روسيا- 24" الحكومية تعليقًا على هذا الموضوع: "كان ذلك سيعد انتحارًا. إن ذلك كان صعبًا على رئيس الوزراء الأرمني باشينيان، ولكن هذه الصورة الحقيقية والوضع الحالي".
وأشار بوتين إلى أن أرمينيا وأذربيجان يجب عليهما الالتزام بالاتفاق لكن الفشل في الوفاء بالالتزام "سيكون خطأ فادحا".
وأوضح بوتين أنه أقنع تركيا بعدم إرسال قوات حفظ سلام إلى كاراباخ، والاكتفاء بقواتها داخل أذربيجان.
منح البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة على نشر "قوات حفظ سلام" في أذربيجان لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في المنطقة.
وحسب "ديلي صباح" التركية، صوت المشرعون في البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، لصالح تفويض مدته عام واحد يسمح للحكومة بإرسال قوات إلى أذربيجان، حيث سيراقبون الانتهاكات المحتملة للهدنة من مركز مراقبة تركي روسي مشترك.
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