نتنياهو يكسر الجمود مع بايدن بمكالمة دافئة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، واصفا الحديث بـ"الدافىء".

وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه أجرى هذا المساء اتصالا هاتفيا "دافئا" مع بايدن، الذي أكد خلاله التزامه العميق بإسرائيل وبأمنها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن العلاقات الخاصة التي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها".

وكان نتنياهو، هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على الفوز بالانتخابات الرئاسية، عندما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية هذا النبأ.

وكتب في تغريدة على تويتر: "أبارك لجو بايدن وكامالا هاريس، أنني أملك صداقة طويلة ودافئة مع جو بايدن منذ ما يقرب من 40 عاما".

وأضاف: "أنا أعلمك جيدا كصديق عظيم لإسرائيل، إنني أتطلع إلى العمل مع كلاكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل".