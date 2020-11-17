نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متخصص في الشأن الإيراني يكشف رد طهران المتوقع على أي هجوم أمريكي في المقال التالي
واستبعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة عسكرية لإيران.
وأوضح الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن البرنامج النووي الإيراني قائم على 5 مفاعلات رئيسية وعدد من المفاعل الأخرى.
وأوضح أن الرد الإيراني على أي هجوم أمريكي حال وقوعه سيكون قوي ومن المتوقع أن تستهدف كل الأهداف الأمريكية في العراق أو ربما يكون الرد أوسع وتشمل كل القوات الموجودة في الخليج.
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