نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي سابق: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي صراع على السلطة والثروة في المقال التالي
وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن منذ تولي أبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا وبدأ الصراع بين هذا الإقليم والأقاليم المجاورة وهو صراع على السلطة والثورة خاصة بعدما حدث تهميش لدور هذا الإقليم واتهامه بالكثير من الفساد.
وكان تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن هجوم عسكري حاسم على إقليم تيجراي بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في وقت سابق، انتهاء مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات وميليشيات إقليم تيجراي.
وقد أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.
ومن جانبه أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.
ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.
وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسي سابق: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي صراع على السلطة والثروة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.