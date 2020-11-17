البنتاغون يعلن خطة خفض عدد قواته في العراق وأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، خفض عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى 2500 في كل بلد، بحلول يناير المقبل.
وأوضح البنتاغون أنه سيتم خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500 جندي، أما في أفغانستان فسيتم خفض العدد من حوالي 4500 إلى 2500، وذلك قبل ترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المنصب.
وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، إن قرار خفض القوات "اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب، وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إن ترامب "يأمل في عودة جميع القوات الأميركية من أفغانستان والعراق بحلول مايو المقبل".
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