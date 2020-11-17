استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ.. وإصابة مدنيين

كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، أنه جرى استهداف السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين.

وذكر مراسلنا أن 5 صواريخ استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية. وفعّلت السفارة الأميركية في بغداد، منظومة "سيرام" الدفاعية لصد الصواريخ.

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