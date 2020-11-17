عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى : سنخفض قواتنا بالعراق وأفغانستان فى يناير

أعلن وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة، كريستوفر ميللر، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بخفض القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة فى العراق وأفغانستان، وذلك اعتبارًا من 15 يناير المقبل.





وفى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، أكد ميللر، أن قرار خفض القوات الأمريكية تم اتخاذه بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمن القومى والقادة العسكريين، مؤكدًا أن القرار ينم عن القيادة الشجاعة للرئيس ترامب. وأوضح الوزير الأمريكى، أنه سيتم خفض عدد القوات الأمريكية فى العراق إلى 2500 جندى، وفى أفغانستان بالمثل.

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