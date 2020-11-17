حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، من أن وجود جنود أتراك على خط التماس فى إقليم ناغورنى قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، يعتبر استفزازًا تمارسه أنقرة فى منطقة القوقاز، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نظيره الروسى بوتين، بتوضيح حول وجود الجنود الأتراك فى إقليم قره باغ، وذلك خشية الاستفزازات التركية التى تهدد السلام واتفاق وقف النار الدائم المعلن فى الإقليم الانفصالى برعاية روسية. وكان البرلمان التركى وافق، أمس الإثنين، على إرسال جنود من تركيا، الموالية لأذربيجان على حساب أرمينيا، إلى إقليم قره باغ الذى شهد حربًا قاسية بين باكو ويريفان منذ سبتمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين : وجود جنود أتراك على خط التماس فى قره باغ يعتبر استفزازا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.