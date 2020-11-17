البرلمان التركى يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

صادق البرلمان التركى، اليوم الثلاثاء، على المذكرة التى قدمتها له الحكومة للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذرييجان، على خلفية النزاع مع أرمينيا فى منطقة ناغورنى قره باغ.





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