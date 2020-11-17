بسبب كندا.. إيران تستدعى السفير الإيطالى

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المبعوث الإيطالى الذى يمثل المصالح الكندية فى طهران، للاحتجاج على ما وصفته بعدم تعاون كندا فى إنشاء خدمات قنصلية لجالية إيرانية كندية كبيرة.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإنه خلال الاجتماع مع السفير الإيطالى، اتهمت الخارجية الإيرانية كندا بأنها لا تساعد فى اعتقال مصرفى إيرانى سابق يقيم فى كندا، مطلوب لدى طهران بتهمة ارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكر الموقع الرسمى لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وكانت كندا قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012، ووصفتها بأنها أكبر تهديد للأمن العالم. وتصاعد التوتر بين كندا وطهران منذ اعتراف الحرس الثورى الإيرانى بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ يوم 8 يناير الماضى، ظنًا بأن الطائرة صاروخ، وكان العديد من ضحايا الحادث، وعددهم 176 قتيلاً، مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين.

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