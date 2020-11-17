فاوتشي: الانتقال السلس للسلطة مهم لمكافحة جائحة كورونا 

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إنه لم يتصل بعد بالمرشح الديمقراطي جو بايدن، واصفا الانتقال السلس للسلطة بأنه "مهم" لمكافحة جائحة كورونا.

فاوتشي: الانتقال السلس للسلطة مهم لمكافحة جائحة كورونافاوتشي: كورونا لن يستمر كجائحة "لفترة أطول بكثير" بفضل اللقاحات

وفي حديث لشبكة "CNN"، شدد فاوتشي على أن "الانتقالات مهمة وإذا لم يكن الانتقال سلسلا، فلن يحصل أي تحسين للجهود التي نقوم بها حاليا".

وأضاف: "عملية نقل السلطة هي مثل سباق التتابع حيث تمرر العصا ولا تريد إبطاء ما أنت تفعل ولكنك تريد من الشخص الذي تمنحه العصا أن يركض معها بدلا من التوقف والبدء من جديد. وهذا هو سبب أهمية أن يكون لديك الانتقال السلس".