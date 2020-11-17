من أصول أفريقية.. بايدن يستعين بنائب الكونجرس سيدريك ريتشموند في إدارته الجديدة

تقرر أن ينضم النائب عن ولاية لويزيانا الأمريكية، سيدريك ريتشموند إلى البيت الأبيض في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، ليغادر مقعد مجلس النواب في مدينة نيو أورليانز الذي شغله منذ عام 2011.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، سيتولى ريتشموند منصب مستشار أول للرئيس ومدير مكتب البيت الأبيض للمشاركة العامة.

وكان ريتشموند رئيسا سابقا للأعضاء السود في الكونجرس، ومن أوائل مؤيدي بايدن البارزين، وشغل منصب الرئيس المشارك لحملته 2020، وشخصية رئيسية في مساعدة الرئيس المنتخب.

وتحدث ريتشموند، الأمريكي من أصل إفريقي والبالغ من العمر 47 عامًا، عن دوره الجديد، في نفس الوقت الذي أعلن فيه الفريق الانتقالي لجو بايدن عن أدوار عليا أخرى في البيت الأبيض.

وقال عضو الكونجرس إنه سيستقيل من مقعده قبل 20 يناير المقبل، يوم تنصيب بايدن كرئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف أن "المنصب الجديد سيسمح له بتقديم المشورة إلى الرئيس عندما يريدها، ربما في بعض الأحيان عندما لا يريدها".

وقال الموقع إن من ضمن التسريبات التي تم نشرها حول قرارات الرئيس المنتخب الجديد في إدارته، تعيين كل من مديرة حملته الانتخابية، جين أومالي ديلون لتكون نائبة لكبير موظفي البيت الأبيض، فيما سيتولى الرئيس المشارك للحملة سيدريك ريتشموند، النائب عن ولاية لويزيانا، ومستشار الحملة ستيف ريتشيتي مناصب عليا في الإدارة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلامية أن من ضمن إدارة بايدن، أومالي ديلون، 44 سنة، التي كانت أول امرأة تدير حملة رئاسية ديمقراطية ناجحة، وهي ناشطة سياسية مخضرمة عملت في حملات الرئيس السابق باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية.