التحالف العربي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ من طراز "سام-6" أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة.

وتواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف، تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير قدراتها والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان في السعودية باستمرار عبر الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اتهم ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، بعدم الاهتمام بجهود إحلال السلام في اليمن.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي صعدت من هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب عبر الزوارق المفخخة ونشر الألغام البحرية، بإيعاز من إيران.