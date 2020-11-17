الانفجارات تهز بغداد.. هجوم صاروخي عنيف على السفارة الأمريكية بالعراق

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن 5 صواريخ سقطت في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقالت القناة إن السفارة فعلت منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ، فيما ذكرت قناة "العربية" أن دوى انفجارات هزت المنطقة الخضراء حيث تتواجد السفارة الأمريكية.

وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الهجوم الصاروخي العنيف على سفارة واشنطن في بغداد.

وجاء الهجوم عقب إعلان وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، اليوم الثلاثاء، بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

وقال ميلر في بيان: "بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وأضاف: "خفض عدد القوات الأمريكية في العراق من 3200 إلى 2500 وفي أفغانستان من 5000 إلى 2500".