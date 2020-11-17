على علاقة بـ حزب الله.. إعلامي لبناني يتهم وزيرا سابقا بالكذب والنفاق

انتقد الإعلامي اللبناني، طارق أبوزينب، مقابلة رئيس التيار الوطني اللبناني، الوزير السابق جبران باسيل، على شاشة "الحدث - العربية"، حيث تضمن الكثير من الكذب والنفاق والوقاحة، لافتا إلى أن باسيل فاسد وعليه عقوبات أمريكية بسبب تورطه بملفات فساد وهو بنظر معظم اللبنانيين فاسد وجزء من المحور الإيراني.

وأكد "أبوزينب"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن تصريح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن انفصاله عن مليشيا حزب الله غير حقيقي؛ فهو المدافع الأول عن المحور الإيراني، ويعمل محاميًا لمليشيا حزب الله، ويساند الحزب بقرارات كثيرة على حساب الدولة اللبنانية.

وأفاد الإعلامي اللبناني، بأن جبران باسيل عندما كان في موقع وزير الخارجية خطف قرارات لبنان وأساء للعلاقات العربية والدولية، وتحديدا للمملكة العربية السعودية بسبب عدم إدانة لبنان الرسمي لاستهداف النظام الإيراني للقنصلية السعودية في مشهد - إيران، بجانب امتناع باسيل عن إدانة استهداف منشآت ارامكو بالصواريخ الحوثية الاٍرهابية.

وقال إن الشعب اللبناني لم ينسَ دعم السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود لبلاده، منوها بأن المملكة لعبت دورا هاما وكبيرا في إيقاف الحرب الأهلية وذلك عبر رعايتها لاتفاق الطائف وكانت في الصدارة في دعم المؤتمرات الاقتصادية العربية والدولية التي ساندت لبنان واعماره واقتصاده.

وأتم تصريحاته "وبشأن تدخل مليشيا حزب الله الإيراني في اليمن والعراق وسوريا وغيرها من الدول، جبران باسيل لم يستنكر يومًا هذه الأعمال التي تسببت بعزل لبنان عربيًا ودوليًا، وأضر بالعلاقات اللبنانية والعربية والدولية، وعمل على تهميش تطبيق اتفاق الطائف من خلال استباحة القرارات المتعلقة بمصير ومستقبل لبنان".