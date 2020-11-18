كبار مسئولي حملته في مناصب رفيعة.. جو بايدن يشكل فريقه الانتقالي لمعاونته بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن عدد من مسئولي الفريق الانتقالي لإدارة البيت الأبيض، مستعينا ببعض مساعديه الذين أمضوا فترة طويلة في الخدمة وفي حملته الرئاسية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، اختار بايدن 9 من كبار مسئولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته.

كان ذلك بعد أيام من اختياره كبير موظفي المقر الرئاسي، وهو مستشاره ومساعده رون كلين.

ومن بين التعيينات المعلنة اليوم، اختار الديمقراطي المخضرم مايك دونيلون الذي هندس استراتيجية حملته الانتخابية.

واختار بايدن، سيدريك ريتشموند، عضو الكونجرس عن ولاية لويزيانا لقيادة مكتب البيت الأبيض للعلاقات العامة.

أما جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن منذ شهر مارس، فستعمل نائبة لرئيس هيئة الأركان تحت قيادة رون كلين، الذي أعلن بايدن سابقا أنه سيكون رئيسا للموظفين.

كما اختار بايدن، ستيف ريتشيتي، للعمل مستشارا أول له، بعد أن كان يشغل منصب كبير استراتيجيي حملته الانتخابية لعام 2020. وأنتوني برنال، الذي كان نائب مدير الحملة سيعمل كمستشار أول للسيدة الأولى القادمة جيل بايدن.

أما جولي رودريجيز، التي شغلت منصب المدير السياسي للحملة الرئاسية لنائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس وانضمت لاحقا إلى حملة بايدن كنائبة لمدير الحملة، فستدير مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية.

وستنتقل دانا ريموس، المستشارة العامة لحملة بايدن، لتكون مستشارة البيت الأبيض، فيما ستشرف آني توماسيني على عمليات المكتب البيضاوي، بعد أنا كانت إلى جانب بايدن لأكثر من عقد في أدوار مختلفة، ليضعها مرة أخرى بالقرب من الرئيس المنتخب.