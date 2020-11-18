استشهاد طفلة وإصابة 5 مدنيين إثر سقوط 7 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد

أعلنت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، استشهاد طفلة وإصابة خمسة مدنيين أثر سقوط 7 صواريخ داخل المنطقة الخضراء وخارجها، حسب ما أوردته خلية الإعلام الأمني.

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن ما شهدته بغداد من سقوط عدد من المقذوفات لن يمر دون ملاحقة وحساب.

وأضافت أن بعض القوى الخارجة على القانون تصر على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية.

وقال مصدر أمني في المنطقة الخضراء إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) كان أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترمب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد.