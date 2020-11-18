الجيش الإثيوبي يتحرك باتجاه عاصمة تيجراي.. وآبي أحمد يتوعد بعمل عسكري حاسم

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تتحرك باتجاه عاصمة إقليم تيجراي وذلك بعد إعلانها انتهاء المهلة المحددة لاستسلام قوات جبهة تحرير تيجراي.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن "آخر عمل حاسم لإنفاذ القانون سيتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة"، وفقًا لوكالة "رويرتز" للأنباء.

اتهمت عمليات الجيش الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي بتدمير الكباري الواصلة بين عاصمة تيجراي ميكيل وبقية إثيوبيا في محاولة لإيقاف زحف قوات الجيش الإثيوبي تجاه الإقليم.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف التصعيد فورًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "ندين بشدة هجوم جبهة التحرير في تيجراي على إريتريا ومحاولة تدويل الصراع".

وأضاف "ندعو جبهة تحرير تيجراي والسلطات الإثيوبية لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد وإحلال السلام وحماية المدنيين".