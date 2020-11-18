الماتادور يحطم "الماكينة الألمانية" بنصف دزينة أهداف

ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية 6-صفر لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات في إشبيليه.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف. ورفعت إسبانيا رصيدها في ختام المنافسات إلى 11 نقطة لتتخطى ألمانيا (9 نقاط)، فيما لم تلعب مباراة سويسرا وأكرانيا لاكتشاف حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الثاني.

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