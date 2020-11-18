مصادر: السعودية تخطط لإقامة منطقة عازلة مع اليمن مقابل وقف إطلاق النار

ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن السعودية أبلغت ميليشيات الحوثي خلال محادثات رفيعة، بإقامة منطقة عازلة مع اليمن، مقابل إعلان وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر، إن السعودية أبلغت الحوثيين إنها ستوقع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد؛ إذا وافقت الميليشيا المتحالفة مع إيران على إقامة منطقة عازلة على طول حدود المملكة.

وأوضحت الوكالة، أنه إذا تم التوصل لهذا الاتفاق فسيكون ذلك أكبر انفراجة في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية منذ أن بدأ الصراع في عام 2014.

وزعمت المصادر أن الطرفين عقدا مباحثات افتراضية في الفترة الأخيرة بمشاركة كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، ومسؤول سعودي أكبر.

وأضافت المصادر أن السعودية طلبت مزيدا من الضمانات الأمنية من الحوثيين، ومنها إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع شمال اليمن، إلى أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تدعمها الأمم المتحدة.

وتواصل ميليشيات الحوثي زعزعة استقرار اليمن والسعودية المجاورة بالسيطرة على بعض المناطق، ومحاولات الهجوم على قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

فيما أشارت المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.