المغرب يطلب لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترا زينيكا

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن المغرب طلب لقاحين للوقاية من كوفيد-19 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.
وأضاف العثماني في مقابلة مع رويترز أن المغرب يجري أيضا محادثات مع شركات أخرى تطور لقاحات.
وقال العثماني إن المغرب يتوقع الموافقة على اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم الصينية أولا وتخطط لبدء طرحه الشهر المقبل.
كما طلب المغرب اللقاح من شركة أسترا زينيكا التي تجري أيضا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ويجري محادثات مع شركة فايزر التي سجلت بياناتها الأولية نتائج قوية.
وقال العثماني "نتمنى أن نحصل على الكمية الكافية من اللقاح من ثلاث أو أربع شركات"، دون أن يذكر التكلفة المتوقعة للبرنامج.
وتابع قائلا "تلقيح جميع المغاربة سيستغرق على الأقل ثلاثة أشهر".
وسجلت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء 5415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 3012 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 301604 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في مارس الماضي.
كما أفادت وزارة الصحة أن 82 شخصا توفوا بالفيروس مقابل 71 أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4932.
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