بسبب تصريح.. ترامب يقيل المسؤول عن أمن الانتخابات

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، بزعم أنه أدلى بتصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات الأميركية.

وتأتي إقالة كريبس في الوقت الذي يرفض فيه ترامب الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، كما تأتي في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين له بشكل كاف.

فقد أقال الرئيس المنتهية ولايته وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر الماضي، في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاغون.

وكريبس، الذي شغل مديرا تنفيذيا سابقا في شركة ميكروسوفت، أدار الوكالة، المعروفة باسم CISA، منذ إنشائها في أعقاب المزاعم بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

ونال كريبس إشادة من الحزبين حيث نسقت وكالته جهود الدولة الفيدرالية والمحلية للدفاع عن الأنظمة الانتخابية من التدخل الأجنبي أو المحلي فيها.