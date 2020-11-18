إصابة سيناتور أمريكي كبير بـ فيروس كورونا

أعلن السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد جراسلي السيناتور عن ولاية "أيوا" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إصابته بـ فيروس كورونا.
وأضاف أنه يشعر بحالة جيدة ويواصل العمل من منزله، موضحا أنه يلتزم الحجر الصحي وإرشادات السلطات الصحية الأمريكية.
ويبلغ جراسلي 87 عامًا، ما أثار المخاوف حول تأثير الفيروس على صحته، ويعد ثاني أقدم عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
في المقابل، ذكرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ 55 مليونًا و21 ألف حالة.
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