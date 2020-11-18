ترامب: الانتخابات الأمريكية كانت محصنة ضد التدخل الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشيء الوحيد الآمن بشأن انتخابات 2020، هو أنها كانت محصنة وغير قابلة للاختراق من قبل القوى الأجنبية.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "في هذا الصدد ، تحظى إدارة ترامب بفضل كبير في هذا الشأن، لسوء الحظ، ربما كان الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، دومينيون- الشركة المسؤولة عن أجهزة وبرامج التصويت في الانتخابات الأمريكية- وغيرهم، أكثر نجاحًا!".

جاء ذلك بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي إقالة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كريستوفر كريبس.

وقال ترامب إن البيان الأخير الصادر عن كريبس بشأن التدقيق الأمني في انتخابات 2020، غير دقيق للغاية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق، بما في ذلك تصويت للوفيات وعدم السماح لمراقبي حملته بالدخول لمواقع فرز الأصوات.

وجا قرار ترامب بعد ما وصفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية- وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي- الانتخابات الأخيرة كانت "الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي".