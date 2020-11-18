خبير إيرانى: أهون العقوبات ضد طهران فى عهد ترامب وأصعبها مع أوباما

قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية فى طهران، الدكتور أمير الموسوى، إن أهون العقود فى العقوبات ضد إيران كانت فى عهد الرئيس الأمريكى الجمهورى الحالى دونالد ترامب، وأصعبها كان فى عهد نظيره الديمقراطى باراك أوباما، الذى استطاع أن يحشد العالم ضد طهران بما فيه روسيا والصين اللتان صادقتا على العقوبات.





وأضاف، خلال لقائه مع قناة الغد، أن ترامب منذ أن أتى إلى البيت الأبيض وهو يهدد إيران بالعقوبات المتصاعدة والشاملة أو بالتهديد العسكرى. وتابع: "جربنا الإدارة الحالية والإدارات السابقة، وأمريكا لا تقوى على القيام بعمل جاد فهى تعلم حجم الفاتورة التى تدفعها، فالشعب الإيرانى شعب مقاوم ولديه الكثير من الردود حال التصعيد الأمريكى". ولفت الخبير الإيرانى، إلى أن الرئيس الٍسابق بوش هو أكثر من هدد إيران وقبله كارتر وريجان، ولم يستطيعا فعل شىء، وإذا كان يتردد فى وسائل الإعلام عن وجود أزمة اقتصادية فى طهران فهذا محله فى الإعلام فقط والأزمة الاقتصادية فى أمريكا أكبر من الأزمة فى إيران، على حد قوله.

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