الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

أفادت وكالة الأنبا السورية الرسمية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة الحكومية أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.

ولم تكشف الوكالة مزيداً من التفاصيل حول العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة السورية مسؤولية حقل الألغام الذي عثر عليه في هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك حقل ألغام قرب خط وقف النار في الجولان، محذرا سوريا من الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله".

وزعم الجيش الإسرائيلي تفكيك الألغام في المنطقة التي سبق ورصد فيها محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل 3 أشهر.