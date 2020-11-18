نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية لمنطقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وقدمت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، مذكرة إلى البرلمان، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان.

وبموجب المذكرة، تطالب الرئاسة التركية البرلمان بالموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد، بموجب المادة 92 فى الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك.

وذكرت قناة "العربية"، عبر موقعها الرسمى، أن السفير الأذربيجانى فى موسكو، بولاد بلبل أوغلو، كان قد قال إن وجود تركيا فى جنوب القوقاز لا ينبغى أن يخيف أحدا، فى الوقت الذى جددت فيه روسيا، يوم الخميس الماضى، تأكيدها على وجود خلافات بينها وبين تركيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وضع حدا لاستمرار النزاع العنيف، معتبرة أن تركيا فهمت خطأ مسألة نشر قوات حفظ السلام فى المنطقة.