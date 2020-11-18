أدت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى ظهور أكثر من 5 آلاف صوت لم يتم الإبلاغ عنها، ما أدى إلى تقليص تقدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الولاية إلى أقل من 13 ألف صوت.
ومن المقرر أن تنتهي عملية إعادة الفرز في ولاية جورجيا، بحلول ليلة الأربعاء، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.
وذكرت التقارير أنه خلال عملية إعادة الفرز، اكتشف المسؤولون في مقاطعات فلويد وفايت ووالتون ما مجموعه حوالي 5600 صوت لم يتم الإبلاغ عنها بسبب أخطاء بشرية.
وأوضحت أن معظم هذه الأصوات الإضافية ذهبت إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
وفي مقاطعة فايت، كشفت إعادة الفرز عن عدم احتساب 2755 صوتا في المقاطعة، منهم 1577 لصالح ترامب، و1128، لصالح بايدن.
كان بايدن تغلب على ترامب بهامش ضئيل في ولاية جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - ما أدى إلى إعادة فرز الأصوات، ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي العملية لقلب الطاولة لصالح ترامب نظرا لأنه يحتاج عشرات آلاف الأصوات للتغلب على منافسه الديمقراطي.
ولا يزال بايدن متقدما على على ترامب في ولاية جورجا بفارق 12929 صوتا.. وسط ما يعتبره الجمهوريون انتصارا لوجود أصوات غير محتسبة لصالح الرئيس الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آلاف الأصوات لم تحتسب.. إعادة الفرز في ولاية جورجيا تنصف ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.