نتيجة سريعة.. أمريكا تجيز أول فحص منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا يسمح بإجراء أول فحص ذاتي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، يعد الكشف الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة لاكتشاف فيروس كورونا المستجد.

وتواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إظهار سرعتها غير المسبوقة في الاستجابة لفيروس كورونا، ففي حين تم السماح باختبارات تشخيص كورونا في المنزل، فإن هذا هو الأول الذي يمكن إجراؤه ذاتيًا بالكامل والحصول على نتائجه في المنزل.

ويعمل الاختبار عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار، وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا.

ومن جانبه، قال الدكتور جيف شورين مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء: "يعد تصريح اليوم لإجراء اختبار منزلي كامل خطوة مهمة نحو استجابة الإدارة على الصعيد الوطني لفيروس كورونا".

وأضاف: "لطالما كان الاختبار الذي يمكن إدارته بالكامل خارج المختبر أو تحت إشراف الرعاية الصحية أولوية رئيسية لإدارة الغذاء والدواء للتعامل مع الوباء"، لافتا: "الآن سيتمكن المزيد من الأمريكيين الذين قد يكون مصابين بالفيروس من اتخاذ إجراءات فورية، بناءً على نتائجهم لحماية أنفسهم ومن حولهم".

ويتزايد معدل الوفيات بكورونا لكن بوتيرة أبطأ من الإصابات، وتسجل الولايات المتحدة 880 وفاة يوميا في المتوسط، وهي زيادة بنسبة 10 % تقريبا خلال أسبوع.

وتشير الأرقام الخاصة بجامعة "جونز هوبكنز"، إلى أن تعداد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة بلغ 11 مليونا و344 ألفا و154، في حين سجلت 248 ألف و581 وفاة.