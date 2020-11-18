الصين: تسجيل 8 إصابات بكورونا بينهم حالة منقولة محليا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم /الأربعاء/، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة بينها حالة منقولة محليا تم تسجيلها في تيانجين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86369 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من شنشي ولياونينغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3723 حالة غادر منها 3412 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 37 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81411 شخصا، مشيرة إلى أن 13974 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية عقب خروج 379 شخصا منها.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض 4 منهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 456 حالة منها 387 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5470 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 605 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5212 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 539 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.