أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ألغى رحلة إلى منتجع مار إيه لاجو في فلوريدا والتي كان من المخطط أن يجريها خلال عيد الفطر وقرر بدلا من ذلك الاحتفال بالعيد داخل البيت الأبيض.
وذكرت الشبكة نقلًا عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن ترامب وزوجته ميلانيا قررا إلغاء رحلتهما إلى فلوريدا وقضاء عيد الفطر في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن تغيير خططهما جاء بشكل مفاجئ للعاملين في البيت الأبيض، حيث سبق وأن أبدى ترامب رغبته في لعب الجولف في مار إيه لاجو قبل الانتخابات الأمريكية والاستراحة في شقق السكن الريفي.
ووصف مصدر آخر للشبكة الأمريكية إلغاء الرحلة أنها علامة على بدأ ترامب "بالتفكير في البقاء في القبو"، بعد خسارته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث يتميز هذا النوع من السلوك بعدم التسامح مع النقد ورغبة بديهية للدفاع عن النفس.
وكرر ترامب في وقت سابق اتهامه للديمقراطيين بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، لكنه قال إن الشيء الوحيد الآمن بشأن انتخابات 2020، هو أنها كانت محصنة وغير قابلة للاختراق من قبل القوى الأجنبية.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "في هذا الصدد ، تحظى إدارة ترامب بفضل كبير في هذا الشأن، لسوء الحظ، ربما كان الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، دومينيون- الشركة المسؤولة عن أجهزة وبرامج التصويت في الانتخابات الأمريكية- وغيرهم، أكثر نجاحًا!".
جاء ذلك بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي إقالة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كريستوفر كريبس.
وقال ترامب إن البيان الأخير الصادر عن كريبس بشأن التدقيق الأمني في انتخابات 2020، غير دقيق للغاية.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق، بما في ذلك تصويت للوفيات وعدم السماح لمراقبي حملته بالدخول لمواقع فرز الأصوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العائلة لا تريد الخروج من قبوها.. فوز بايدن في الانتخابات يعكر مزاج ترامب وزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.