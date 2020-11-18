العائلة لا تريد الخروج من قبوها.. فوز بايدن في الانتخابات يعكر مزاج ترامب وزوجته

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ألغى رحلة إلى منتجع مار إيه لاجو في فلوريدا والتي كان من المخطط أن يجريها خلال عيد الفطر وقرر بدلا من ذلك الاحتفال بالعيد داخل البيت الأبيض.

وذكرت الشبكة نقلًا عن مصادر داخل الإدارة الأمريكية أن ترامب وزوجته ميلانيا قررا إلغاء رحلتهما إلى فلوريدا وقضاء عيد الفطر في العاصمة واشنطن، مشيرة إلى أن تغيير خططهما جاء بشكل مفاجئ للعاملين في البيت الأبيض، حيث سبق وأن أبدى ترامب رغبته في لعب الجولف في مار إيه لاجو قبل الانتخابات الأمريكية والاستراحة في شقق السكن الريفي.

ووصف مصدر آخر للشبكة الأمريكية إلغاء الرحلة أنها علامة على بدأ ترامب "بالتفكير في البقاء في القبو"، بعد خسارته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث يتميز هذا النوع من السلوك بعدم التسامح مع النقد ورغبة بديهية للدفاع عن النفس.

وكرر ترامب في وقت سابق اتهامه للديمقراطيين بتزوير الانتخابات لصالح بايدن، لكنه قال إن الشيء الوحيد الآمن بشأن انتخابات 2020، هو أنها كانت محصنة وغير قابلة للاختراق من قبل القوى الأجنبية.