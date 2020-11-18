"هونج كونج" تشدد إجراءات مكافحة "كورونا" للدبلوماسيين الوافدين المعفيين من الحجر الصحي

أعلنت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة تشديد إجراءات مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، خاصة بالنسبة للدبلوماسيين الوافدين المعفيين من الحجر الصحي، وذلك اعتبارا من اليوم /الأربعاء/.
وذكرت حكومة منطقة هونج كونج–في بيان اليوم- أنه "استنادا إلى تقييمات الوقاية والمخاطر، تم تشديد إجراءات مكافحة الأوبئة بشكل شامل بالنسبة للمسافرين الوافدين، لاسيما الموظفين القنصليين والدبلوماسيين، حيث يجب أن يكون بحوزتهم نتائج اختبار سلبية لـ "كوفيد-19" لا تتجاوز 48 ساعة قبل الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى هونج كونج.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في "هونج كونج" حتى صباح اليوم 5470 حالة بما في ذلك 108 حالات وفاة.
م ش ا
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