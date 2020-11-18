بشرى سارة من الصين بشأن لقاح سينوفاك

أظهرت نتائج التجارب الأولية، اليوم الأربعاء، أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي ضد فيروس كورونا، استحث استجابة مناعية سريعة ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، لكن الدراسة أثبتت أن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك، وفقا لرويترز.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

يذكر أن هيئة تنظيم الصحة في البرازيل أوقفت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك، بعد وفاة أحد المتطوعين.

لكن بعد ذلك أعلن ديماس كوفاس، مدير المعهد البرازيلي للطب الحيوي أن مركز الطب الحيوي في معهد "بوتانتان" تلقى هذا الأسبوع الجرعات الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا.

وقال كوفاس، إن النتائج الأولية للتجارب التي يجريها المعهد، تشير إلى أن اللقاح يتمتع بملف أمان ممتاز، موضحا أن المعهد يتوقع أن يحصل على 46 مليون جرعة جاهزة للاستخدام في يناير.