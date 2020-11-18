قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 17561 حالة، في 24 ساعة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 833307 حالات.

وكشفت بيانات الإحصاء تسجيل 305 حالات وفاة جديدة.

تستعد ألمانيا لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات. ووفقا لمسودة اقتراح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يجب تشجيع الأطفال والشباب على الاجتماع مع صديق واحد فقط بشكل منتظم في أوقات فراغهم. وبالمثل، يتعين على العائلات أن تقتصر اللقاءات الخاصة على أسرهم وأفراد أسرة أخرى محددة فقط.

ويضع الاقتراح كذلك تصور لقصر تجمعات الأشخاص علنا على أفراد أسرهم وشخصين آخرين كحد أقصى من أسرة أخرى. وتدعو المسودة إلى تجنب الحفلات الخاصة تماما حتى موعد أعياد الميلاد.

كما تطالب المسودة بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المدارس. ويجب أن تصبح الكمامات التي تغطي الفم والأنف إلزامية للمدرسين والتلاميذ من جميع الأعمار في مباني المدرسة وأثناء الدروس.

وحذرت ميركل يوم السبت الماضي، وبعد أسبوعين من إغلاق جزئي على مستوى البلاد لمدة شهر، من شتاء قادم صعب.

ومنذ 2 نوفمبر، تم السماح للأفراد من أسرتين فقط بالاجتماع علنا، وعدم مشاركة أكثر من 10 أشخاص في التجمع.