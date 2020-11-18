نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل قفزة جديدة بإصابات فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفًاعا جديدًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 17561 حالة، في 24 ساعة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 833307 حالات، وفقًا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، تسجيل 305 حالات وفاة جديدة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.