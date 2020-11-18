انفجار شمال أفغانستان.. ومقتل 5 من قوات الأمن

قال المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم عبد الكريم يوريش، وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، إن الانفجار وقع عندما كان قائد الشرطة فى طريقه لدعم قوات الأمن التى كانت متعرضة لهجوم من حركة "طالبان" فى إحدى المناطق بالمقاطعة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.