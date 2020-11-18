عاجل.. احتجاز رهائن فى مدينة نيويورك من قبل مسلحين

وبحسب شبكة "abc" الأمريكية، قالت الشرطة، إن "الحادث بدأ كعملية اقتحام لمنزل فى مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل".
وأضاف مساعد رئيس شرطة نيويورك، روبن بلتران، أن سيدة وطفلها الرضيع كانا بالداخل، محتجزين كرهائن من قبل المسلحين.
وأوضح أن الضحية تعرضت للاعتداء خلال الحادث، ولكن لحسن الحظ، تم إطلاق سراحها مع الطفل، بالإضافة إلى شخصين إضافيين كانوا داخل المنزل.
وفقًا للمسؤولين، انتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ فى موقع الحادث حيث تم إخلاء المنطقة وهى آمنة، ولكن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.
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