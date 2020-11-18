الخارجية الروسية عن قرار ترامب سحب قواته من أفغانستان: تأثيره ضئيل

علقت وزارة الخارجية الروسية، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول عزمه إصدار أمرا بسحب قواته من أفغانستان قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير، مؤكدة أن تصريحاته أخذت أكثر من حجمها، لأن تأثير ذلك سيكون ضئيلا في الوضع "على الأرض".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وقال المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان، مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إنه "يتم تقديم هذا بشكل موجه ... ترامب سيسحب القوات، ولكن ليس كلها، كما ذكر سابقا، سيبقى 2500 (عسكري).

وأضاف كابولوف: "المسؤولون في كابل يأملون في أن (جو) بايدن يمكنه إلغاء ذلك في وقت لاحق عندما يتولى منصبه".

وتساءل الدبلوماسي الروسي، موجها كلامه إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "هل أدى وجود الناتو (في أفغانستان) إلى تحسين الوضع حتى ولو قليلا؟ ... دعهم يلقوا نظرة فاحصة على أنفسهم في المرآة".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قد أفادت، الاثنين، بأن ترامب، سيصدر أمرا رسميا لقادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة العسكريين باسم "أمر تحذيري" للبدء في التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير المقبل.

وأكد مسئولون وجود ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق. ولم يستجب البنتاجون للتعليق عما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مصادرها العسكرية.