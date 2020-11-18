مقتل 10 من أفراد الجيش السوري ومقاتلين أجانب في العدوان الإسرائيلي على دمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص في العدوان الإسرائيلي الذي شنته مقاتلات الاحتلال على الأراضي السورية في وقت متأخر مساء أمس.

وقال المرصد إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت مركزًا للدفاع الجوي التابع للجيش السوري ومواقع ونقاط ومستودعات ذخائر وأسلحة للميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني في منطقة مطار دمشق الدولي ومحيطه ومنطقة السيدة زينب والكسوة ومواقع أخرى جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق عند الحدود الإدارية مع القنيطرة.

وخلفت الضربات الجوية الجديدة خسائر بشرية ومادية، حيث قتل 10 أشخاص في القصف الإسرائيلي، 3 منهم سوريين وهم من ضباط وعناصر الدفاع الجوي، والبقية هم 5 يرجح أنهم من جنسيات إيرانية تابعين لفيلق القدس الإيراني، واثنان لا يعلم فيما إذا كانا من الجنسية اللبنانية أو العراقية.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما أدى القصف خسائر مادية كبيرة.

ووثق المرصد السوري في 21 من شهر أكتوبر الماضي، مقتل 3 من المجموعات الموالية لحزب الله اللبناني، جراء قصف الإسرائيلي لمدرسة الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، والقتلة هم عنصر من الجنسية السورية والبقية لا يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانوا سوريين أم من جنسيات أجنبية.