أوغلو يهاجم أردوغان: تذهب فى نزهة لقبرص والشعب يأكل من بقايا الأسواق

وقال كيلتشدار أوغلو، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، "ذهبوا فى نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هناك".

وأضاف "ذهبوا بست طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لحليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الإسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟"

وكان أردوغان، قد زار الأحد، منطقة فاروشا فى شمال جزيرة قبرص، والتى كانت منتجعا سياحيا فخما وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التى أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركى للشمال فى 1974.

وأتت زيارة إردوغان لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليّا، وسط أجواء توتر شديد فى الجزيرة، وقد نددت جمهورية قبرص بهذه الزيارة باعتبارها "استفزازا غير مسبوق".