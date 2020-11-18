نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية إلى تل أبيب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن وكالة رويترز، بوصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية إلى تل أبيب.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية بين البلدين.
من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.
كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.
وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".
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