بعد تحقيقه نتائج إيجابية.. كل ما تريد معرفته عن لقاح سينوفاك

بعد إعلان كل من "فايزر" و"موديرنا" عن تسجيلهما لنتائج إيجابية تتعلق بفعالية لقاحيهما، أظهرت نتائج تجارب سريرية، اليوم الأربعاء، أن لقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني للوقاية من "كوفيد-19"، ولّد استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كان أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم "كورونافاك"، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

وجاءت نتائج "سينوفاك"، التي نشرت في ورقة بحثية في دورية "لانسيت"، من نتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية في الصين، والتي شملت أكثر من 700 مشارك، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال تشو فنغ تساي أحد مؤلفي الورقة البحثية "تُظهر نتائجنا أن كورونافاك قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14 يوما".

وأضاف تشو في بيان نشر مع الورقة البحثية "نعتقد أن هذا يجعل اللقاح مناسبا للاستخدام الطارئ أثناء الوباء".

من جانبه قال ناؤور بار زئيف الأستاذ في جامعة "جونز هوبكنز" الذي لم يشارك في الدراسة إنه يجب تفسير النتائج بحذر إلى حين يتم نشر نتائج المرحلة الثالثة، مضيفا: "حتى في ذلك الوقت وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة وبعد الترخيص، يجب أن نتوخى الحذر".

ويرى باحثون أن نتائج الدراسات الكبيرة في مرحلة متأخرة أو تجارب المرحلة الثالثة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاح "كورونافاك" كافية لحماية الناس من عدوى فيروس كورونا.

ويخضع لقاح "كورونافاك" وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

كذلك تجري "سينوفاك" حاليا ثلاث تجارب سريرية في المرحلة الثالثة في كل من إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

ويعتمد لقاح "كورونافاك" على تقنية تعطيل الفيروس، والتي تعمل على قتل الفيروس من خلال تعريضه للأشعة فوق البنفسجية أو المواد الكيميائية، ومن ثم إدخاله إلى جسم الإنسان، لتحفيز الاستجابة المناعية.

ويتميز اللقاح بإمكانية تخزينه لفترة طويلة في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، الأمر الذي يجعله لا يتطلب شروط تبريد صعبة لنقله بخلاف لقاح "فايزر" الذي ينبغي تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين ناقص 70 و80 سالب درجة مئوية.