وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزى متقدمة فى مفاعل نطنز

قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة، تم تركيبها فى منشأة نطنز.





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