حكومة تيجراى تتهم الجيش الإثيوبى بقصف أهداف مدنية

وتشهد إثيوبيا اضطرابات واشتباكات مسلحة، بعدما قُتل المئات، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية فى تيجراى، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

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