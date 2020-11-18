تمهيدا لافتتاحه.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، صباح اليوم الأربعاء، إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية تمهيدا لافتتاحه، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "العربية".

ومن المقرر أن تفتتح السلطات العراقية والسعودية منفذ "عرعر" الحدودي المشترك بينهما، اليوم الأربعاء، أمام حركتي السفر والتجارة بين البلدين.

وقال مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن "المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين الأربعاء، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار".

وكان معبر "عرعر" الحدودي بين المملكة السعودية والعراق أغلق منذ عام 1991 خلال الحرب الكويتية العراقية بشكل رسمي باستثناء مواسم الحج. ومنذ إغلاقه لم يكن هناك أي معابر مباشرة بين البلدين سوى عبر الأجواء التي كانت تنقل الحجاج فقط كل عام.

ويعتبر هذا المعبر المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط شمال المملكة مع العراق، ويقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، وجنوب غرب مدينة النخيب العراقية.