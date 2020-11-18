إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55.6 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز 55.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 55 مليونا و624 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر35 مليون بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و338 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الـ 15 مليون حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.