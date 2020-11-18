اتهم نواب ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي إسرائيل بممارسة الضم الزاحف وذلك عقب هدم قرية بدوية بالضفة الغربية.
ودعا 40 نائبا ديمقراطيا في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بسبب أعمال الهدم في الضفة الغربية.
واتهم النواب الديمقراطيون إسرائيل، بقيامها بـ"انتهاك للقانون الدولي، وارتكاب قضية إنسانية خطيرة".
وأكدوا أنه "لا يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الولايات المتحدة، إذا كنا نرغب في رؤية السلام في المنطقة".
وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو "من الضروري أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين الأخيرين لك في المنصب"، مشددين على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها "تحقيق حل سلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد هدم قرى بالضفة.. 40 نائبًا بالكونجرس يطالبون بومبيو بإدانة إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.