بعد هدم قرى بالضفة.. 40 نائبًا بالكونجرس يطالبون بومبيو بإدانة إسرائيل

اتهم نواب ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي إسرائيل بممارسة الضم الزاحف وذلك عقب هدم قرية بدوية بالضفة الغربية.

ودعا 40 نائبا ديمقراطيا في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إدانة قيام إسرائيل بسبب أعمال الهدم في الضفة الغربية.

واتهم النواب الديمقراطيون إسرائيل، بقيامها بـ"انتهاك للقانون الدولي، وارتكاب قضية إنسانية خطيرة".

وأكدوا أنه "لا يمكن أن يكون الضم الزاحف سياسة تدعمها حكومة الولايات المتحدة، إذا كنا نرغب في رؤية السلام في المنطقة".

وقالوا في رسالتهم الموجهة للوزير بومبيو "من الضروري أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي، في الشهرين الأخيرين لك في المنصب"، مشددين على أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها "تحقيق حل سلمي شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".