بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.. بايدن يلتقي نتنياهو قريبا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اللقاء قريبا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو تحدث مع بايدن وخاطبه خلال أول مكالمة بينهما بالرئيس المنتخب‎.

وأضافت قناة "كان" أن "نتنياهو وبايدن اتفقا على أن يلتقيا في القريب لبحث العديد من القضايا".

وأكد نتنياهو في الاتصال الهاتفي أن "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ركيزة أساسية في أمن إسرائيل وسياستها".

وقال: "أخبروني أنني سأتحدث قريبا جدا مع بايدن الذي يفترض تعيينه كرئيس قادم".