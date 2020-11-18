ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اللقاء قريبا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو تحدث مع بايدن وخاطبه خلال أول مكالمة بينهما بالرئيس المنتخب.
وأضافت قناة "كان" أن "نتنياهو وبايدن اتفقا على أن يلتقيا في القريب لبحث العديد من القضايا".
وأكد نتنياهو في الاتصال الهاتفي أن "العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ركيزة أساسية في أمن إسرائيل وسياستها".
وقال: "أخبروني أنني سأتحدث قريبا جدا مع بايدن الذي يفترض تعيينه كرئيس قادم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية.. بايدن يلتقي نتنياهو قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.